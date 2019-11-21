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Общество

Резкое похолодание ожидается в Пскове в ближайшие дни

В ближайшие три дня в Пскове ожидается резкое понижение температуры воздуха, заявил представитель Псковских тепловых сетей в ходе рабочего совещания с руководителями управляющих компаний, которое прошло под председательством заместителя начальника Управления городского хозяйства Администрации Пскова Антона Ляугминаса 21 ноября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель главы Администрации города Елена Жгут попросила руководителей Управляющих компаний по возможности установить в обслуживаемых дворах новогодние елки и украсить их, чтобы создать у жителей ощущение праздника. Антон Ляугминас отметил, что на одном из предыдущих совещаний было решено обратиться в городское Управление образования, чтобы игрушки для елок во дворах и микрорайонах сделали школьники. Он также добавил, что в ближайшее время обращение передадут в Управление образования администрации Пскова.

Кроме того, представитель газовой компании напомнила о дополнительных мерах по обеспечению безопасной эксплуатации газового оборудования в жилом секторе муниципалитета. По ее словам, необходимо регулярно, в соответствии с действующими нормативами, проверять состояние дымоходов и вентиляционных каналов, а в случае выявленных нарушений сообщать об этом газовикам. Докладчик попросила представителей Управляющих компаний активнее информировать население о необходимости и порядке заключения договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

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