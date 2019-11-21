0
18:09
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
17:44
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
17:32
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
16:44
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
15:11
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
15:02
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
13:59
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Еще новости
Общество

Пункты обогрева для бездомных предложили создать в России

В России предложили создать пункты обогрева для бездомных во время зимы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился с соответствующей просьбой к главе МЧС России Евгению Зиничеву, сообщает РИА Новости.

Виталий Милонов подчеркнул, что пункты обогрева необходимы в тот период времени, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов. По мнению парламентария, в такие дни бездомным потребуется помощь МЧС, так как благотворительные и социальные организации уже не справляются.

Депутат подчеркнул, что государство обязано заботиться обо всех гражданах в сложных периодах жизни, а также напомнил, что частью русской культуры всегда было гуманное и человечное отношение к ближнему.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
21 ноября 2019
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
21 ноября 2019
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
21 ноября 2019
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
21 ноября 2019
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
21 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
21 ноября 2019
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
21 ноября 2019
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
21 ноября 2019
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину

Идет загрузка...