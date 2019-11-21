Пункты обогрева для бездомных предложили создать в России

14:45, 21 ноября 2019, ПАИ

В России предложили создать пункты обогрева для бездомных во время зимы. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он обратился с соответствующей просьбой к главе МЧС России Евгению Зиничеву, сообщает РИА Новости.

Виталий Милонов подчеркнул, что пункты обогрева необходимы в тот период времени, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже минус 10 градусов. По мнению парламентария, в такие дни бездомным потребуется помощь МЧС, так как благотворительные и социальные организации уже не справляются.

Депутат подчеркнул, что государство обязано заботиться обо всех гражданах в сложных периодах жизни, а также напомнил, что частью русской культуры всегда было гуманное и человечное отношение к ближнему.