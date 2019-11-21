Продажу электронной техники без отечественного софта запретят в России
Госдума РФ приняла закон об обязательной предустановке российского софта на электронную технику. Он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В частности, речь идёт о смартфонах, компьютерах и smart-телевизорах. Полный список гаджетов, программного обеспечения и порядок его установки определит правительство.
Документ разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым. По мнению авторов инициативы, вводимая мера будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий.