Ремонтные работы в Гельдтовой бане в Пскове начнутся в 2020 году

15:34, 21 ноября 2019, ПАИ

Ремонт в здании Гельдтовой бани на улице Милицейской в Пскове начнётся в 2020 году. Об этом сообщила заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова на заседании комитета Псковской городской Думы по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности 21 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валентина Зубова отметила, что собственник здания – ООО «Сити Сервис» - обещал выполнить ремонтные работы с апреля 2017 года по апрель 2020 года, но, по имеющейся информации, на сегодняшний день подготовлена вся необходимая проектно-сметная документация, а работы будут выполнены в течение 2020 года.

Представитель собственника здания Владимир Раскот пояснил, что сроки были сорваны из-за длительности согласований. «Невозможно было все согласования пройти быстрее. Порядок такой. Все научно-исследовательские работы выполнены и даже экспертиза по ним пройдена», - подчеркнул он.

Депутат Фёдор Постнов обратил внимание на то, что по проекту реконструкции весь банный комплекс будет рассчитан только на 12 человек, а также возмутился тем, что в нём не предусмотрены условия для людей с ограниченными возможностями.

Владимир Раскот отметил, что вопросы с пандусами, подходами и подъездами сейчас решаются, поскольку к компании «Сити Сервис» есть только здание и нет ни метра земли. Он заявил, что после завершения ремонта и реконструкции Финского парка здание станет значимым объектом, а не просто баней, точкой протяжения.

Депутат Дмитрий Барабанов предложил вынести вопрос о реконструкции Гельдтовой бани на сессию городской Думы, чтобы обсудить его со всеми парламентариями.

За эту инициативу и проголосовали члены комитета, а избранная глава Пскова Елена Полонская предложила пригласить на сессию представителей комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Здание Гельдтовой бани – объект культурного наследия регионального значения. В марте 2015 года депутаты Псковской городской Думы согласовали продажу бани. 1 июня того же года состоялся конкурс, победителем которого стал единственный участник – ООО «Сити Сервис». Здание было продано за 8 миллионов 100 тысяч рублей. Согласно договору купли-продажи, покупатель не должен производить изменение фасада и перепланировки здания без письменного разрешения управления по градостроительной деятельности администрации города, а также обязан сохранить историческую функцию объекта (баня) на 49 лет.