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Общество

Школьник из Пскова победил в чемпионате «Абилимпикс»

Ученик псковской специальной школы № 7 для слабовидящих и слепых детей Центра специального образования № 1 Евгений Богданов победил в чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Евгений Богданов стал лучшим в номинации «Гончарное дело». До этого он вошёл в число победителей регионального этапа чемпионата.

В этом году в финале чемпионата вместе с Евгением Богдановым принимают участие еще 10 представителей Псковской области. Участники псковской делегации соревнуются в 11 компетенциях: бисероплетение, вязание крючком, поварское дело, портной, медицинский и социальный уход, гончарное дело, сухое строительство и штукатурные работы, флористика, ремонт обуви, столярное дело и художественное вышивание.

Движение «Абилимпикс» охватывает 46 стран. В России чемпионат проводится по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. В Псковской области «Абилимпикс» проходит с 2016 года.

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