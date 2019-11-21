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Общество

Владимир Путин раскритиковал ситуацию со справками для получения прав

Президент России Владимир Путин недоволен ситуацией, которая возникла с получением медицинских справок для водительских прав, сообщает РИА Новости.

Глава государства напомнил, что в стране минимальный размер оплаты труда составляет 11 тысяч 280 рублей, и с увеличением стоимости услуги по получению медсправок для водительских прав, некоторым россиянам придётся отдавать ползарплаты.

Президент выразил недовольство тем, что все инстанции в правительстве согласовали это нововведение. «Чтобы получить эту справку, человек ползарплаты должен отдать? Чушь какая-то! И все инстанции в правительстве согласовали! Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», - сказал Владимир Путин.

Новый порядок медосвидетельствования водителей в России, который должен вступить в силу 22 ноября, привёл к тому, что в российских наркодиспансерах, в том числе и в псковском, выстроились огромные очереди за получением медсправок для водительских прав по старым ценам. В некоторых регионах России нововведение предусматривает увеличение цены за справку до 6 тысяч рублей, в Псковской области – до 1,7 тысяч рублей.

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