«Очереди довели»: Минздрав отложил новшества с медосмотром водителей

16:20, 21 ноября 2019, ПАИ

Министерство здравоохранения отложило введение нового порядка медосмотра водителей, намеченное на 22 ноября. Об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Салагай, передает РИА Новости.

Новшество заключалось в дополнительных анализах. К примеру, водители должны были сдать мочу на содержание наркотиков и психотропных веществ, кровь для выявления биомаркера хронического употребления алкоголя. В результате в регионах подсчитали стоимость всех этих дополнительных процедур и вывесили объявления. Затраты на обследования выросла в ряде субъектов в десять раз. Водители пытались успеть получить справки до повышения и как следствие — возникли очереди в медучреждениях. Ведь многим предстояло выложить за справку большую часть семейного бюджета.

Реакция не заставила себя ждать. С критикой нововведения высказался президент страны Владимир Путин. «Чтобы получить эту справку, человек ползарплаты должен отдать? Чушь какая-то! И все инстанции в правительстве согласовали!», - сказал он.

В результате минздрав проинформировал жителей России о решении главы ведомства отложить введение нового порядка медосмотра.