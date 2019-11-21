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Общество

Михаил Ведерников поручил отремонтировать кровлю одного из домов на улице Зверева в Великих Луках

До конца сентября 2020 года в Великих Луках в доме №4/35 на улице Комсомольца Зверева должны будут отремонтировать кровлю. Такое поручение дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе личного приёма граждан 21 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

К главе региона с соответствующим вопросом обратились жильцы дома Анатолий и Галина Котовы. По словам Анатолия Котова, здание является общежитием, во время дождя сильно протекает кровля, и даже уже видна несущая арматура и проводка. «С такими проблемами до 2024 года, когда дом стоит в плане капремонта, не доживем», - заметил мужчина и добавил, что неоднократно обращался по данному вопросу в управляющую компанию.

Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов отметил, что на ремонт тепловой сети этого дома запланированы 4,5 млн рублей. Он предложил перераспределить средства на капитальный ремонт крыши.

Михаил Ведерников согласился с предложением и поручил отремонтировать крышу до конца сентября 2020 года. Он также подчеркнул, что необходимо решить вопрос и с теплоснабжением дома. Для этого он поручил направлять сэкономленные средства и выполнить ремонт теплоснабжения к концу 2020 года – началу 2021 года.

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