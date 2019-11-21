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Общество

«Урок здоровья» провели для псковских школьников

21 ноября в гуманитарном лицее Пскова активисты городского отделения «Единой России» в рамках партпроекта «Здоровое будущее» провели «урок здоровья». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев вместе с коллегой, врачом-пульмонологом Анастасией Повторейко рассказали школьникам о возможных последствиях курения. Спикеры также ответили на поступившие от детей вопросы. В завершение урока единороссы раздали учащимся тематические памятки и призвали из вести здоровый образ жизни.

По мнению Алексея Васильева, цель таких «уроков здоровья» - информирование подрастающего поколения о пагубном воздействии табака, они должны способствовать снижению распространенности табачной зависимости, подчеркнул главврач.

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