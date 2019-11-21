Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»

17:32, 21 ноября 2019, ПАИ

Музыкальный коллектив «V.V. and BanD» из Великих Лук пополнил список претендентов на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание-2019» в номинации «Талант». Заявку прислал лидер группы Василий Виноградов.

Музыкальный коллектив скоро отметит 15-летие творческой деятельности. За это время записаны три альбома, сыграны сотни концертов на больших и малых сценах Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Московской и Псковской областей. В Псковской области концертами охвачены более половины входящих в неё районов.

«V.V. and BanD» никогда не шёл на поводу у моды, предпочитая быть предельно честными перед собой и перед своими слушателями. Только песни собственного сочинения, только живой звук и никакого пафоса. Взрослые мужчины поют о вечных жизненных ценностях, скромно, но гордо говоря: Мы из Великих Лук!» - отмечается в заявке.

Премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В 2019 году она присуждается в 12 номинациях. Подробнее о номинациях и правилах участия можно прочитать здесь>>>

Любой желающий может претендовать на награду и выдвигать номинантов, но есть одно условие – претендент на статуэтку «Народного признания» должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки нужно отправить по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. Бланк заявки можно скачать здесь>>>. К письму, желательно, необходимо прикрепить фотографию претендента на награду.