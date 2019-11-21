ТРК «Акваполис» приглашает псковичей на праздник «Один в один»
23 ноября в 16:00 в ТРК «Акваполис» состоится праздник «Один в один», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
«Зрители программы смогут увидеть легендарных персонажей мировой сцены - Элвиса Пресли, Мерилин Монро, Верку Сердючку, Майкла Джексона, Хосе Мартину Негритоску и многих других. Гости смогут оценить магию перевоплощения и отдать свои голоса самому похожему персонажу», - рассказали организаторы.
Вход на праздник свободный.