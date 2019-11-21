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Общество

Весы проверили общественники в магазинах Великих Лук

В Великих Луках активисты «Единой России», представители комитета потребительского рынка администрации города и великолукского филиала регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ), общественники и журналисты провели рейд, в ходе которого проверили весовое оборудование в магазинах.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, мероприятия прошло в рамках партпроекта «Единой России» «Народный контроль». Участники рейда посетили несколько торговых точек, в том числе сеть магазинов Великолукского мясокомбината. Они удостоверились, что там все весы соответствуют установленным требованиям.

Однако на проспекте Ленина в магазине одной из крупных торговых сетей общественники установили, что весовое оборудование не прошло проверку в псковском ЦСМ. О выявленных нарушениях проверяющие планируют сообщить в прокуратуру и Роспотребнадзор.

«Выявленные по результатам проверки нарушения поставлены на особый контроль. Если покупатель в магазине на проспекте Ленина захочет проверить свой товар, то этого сделать не сможет, так как весы здесь не соответствуют установленным требованиям», - сказал представитель великолукского филиала псковского ЦСМ Николай Антоненков.

«Народный контроль» - один из партийных проектов, который реализуется в Псковской области, это инструмент общественного контроля за реализацией прав населения в различных сферах, в том числе в торговой», - отметил замсекретаря местного отделения «Единой России» Константин Максимов.

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