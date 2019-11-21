Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса

17:44, 21 ноября 2019, ПАИ

После получения федерального статуса бюджет объединенного Псково-Изборского музея вырастет в два раза, сейчас бюджет учреждения составляет 125 млн рублей, заявила первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. Об этом сообщает ТАСС.

«Важно, что федеральный музей-заповедник будет иметь более широкое штатное расписание, значительно больший бюджет. В абсолютных цифрах бюджет федерального музея-заповедника будет увеличен в два раза. Сегодня Псково-Изборский музей-заповедник финансируется из областного бюджета в рамках государственной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развития туризма на территории области». Бюджет Псково-Изборского музея-заповедника весьма скромен - порядка 125 млн рублей», - отметила Вера Емельянова.

По ее словам, новые возможности для музеев Псковской области открыл национальный проект «Культура», «в рамках которого решаются вопросы выставочной деятельности, оцифровки фондовых коллекций, реставрации памятников, находящихся в составе музея-заповедника». «Нацпроект, помимо финансовых возможностей, решает важные задачи повышения роли культуры в обществе и создает новые условия качества жизни», - резюмировала вице-губернатор.

Ранее сотрудники Псковского музея-заповедника выступили против создания объединенного учреждения на базе музея-заповедника «Изборск». Они выразили опасения, что объединение может грозить развалом фондов, утратой престижа одного из старейших музеев России. Власти Псковской области заявили, что фонды музеев сохранятся в полном объеме, сокращение штата не планируется. Решение о передаче объединенного музея на федеральный уровень принято в 2018 году по итогам визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского.

В июле 2019 года был зарегистрирован объединенный Псково-Изборский музей, который возглавил председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ранее отметил, что федеральный статус, который получил музей, позволит привлечь дополнительное финансирование на развитие музейной деятельности региона. Кроме того, по мнению главы региона, федеральный статус музея даст возможность для развития и реставрации Псковского кремля и Изборской крепости.