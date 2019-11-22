«Мир без слёз»: Псковская детская областная больница получила подарки от благотворителя

16:16, 22 ноября 2019, ПАИ

Активную реализацию благотворительной корпоративной программы «Мир без слез» продолжает Банк ВТБ. В этом году помощьв рамках программы впервые получила Псковская детская областная клиническая больница — за 3 млн рублей приобретут высокотехнологичный наркозно-дыхательный аппарат, а также инфузионные шприцевые насосы.

Корреспондент Псковского агентства информации побывал на организованном в детской больнице праздничном мероприятии и познакомился с особенностями благотворительной программы.

«Детский смех — лучшее лекарство в стенах больницы»

Детский праздник — часть программы «Мир без слез». В Пскове 100 маленьких пациентов стали участниками театрализованного интерактивного представления, организованного в конференц-зале областной детской больницы.

Основными действующими лицами выступили как раз юные зрители, которые умелыми аниматорами — героями мультфильма «Маша и медведь» - были полностью вовлечены в происходящее на сцене.

Детям рассказали, что такое дружба, и что безвыходных ситуаций не бывает. При этом внимание детей акцентировали на том, насколько важно помогать другу друг и заниматься спортом.

В финале праздничной программы вице-президент ВТБ Александр Ерофеев вручил детям «маленькие волшебные чемоданчики» — наборы для рисования. И пожелал ребятам, конечно же, крепкого здоровья.

«Детский смех и улыбки — это лучшее лекарство в стенах больницы», — добавил Александр Ерофеев.

Представителям ВТБ, организовавшим праздник, действительно удалось снять у маленьких пациентов психологические напряжение из-за длительного пребывания на лечении в стенах больницы — лица счастливых детишек были прямым тому подтверждением.

О «Мире без слёз»

После детской программы вице-президент ВТБ Александр Ерофеев в торжественной обстановке вручил главному врачу Псковской детской областной клинической больницы Аркадию Гохману сертификат программы «Мир без слез» на сумму 3 млн рублей.

Главврач поблагодарил за оказанную помощь. Он отметил, что несмотря на реализацию национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого медицинское учреждение получает большое количество необходимого оборудования, оказание бизнесом помощи детскому здравоохранению играет ценную роль.

Особые слова благодарности прозвучали от врачей детской больницы: «Большое спасибо, что вы помните о существовании детского здравоохранения».

Заместитель руководителя департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ Юрий Левченко подчеркнул, что благотворительность — это и стратегия, и принцип банка. И он распространяется не только на Псковскую область, где у работают 146 сотрудников ВТБ, а на десятки регионов страны. «Нравственный долг каждой преуспевающей организации — отдавать то, что можем», — пояснил он.

Юрий Левченко добавил, что испытывает особые чувства благодарностям к докторам, которые помогают детям.

Вице-президент ВТБ Александр Ерофеев уточнил, что ВТБ не хочет подменять роль государства в здравоохранении. «Но медицина такая область, где помощь никогда не будет лишней», — отметил он.

Александр Ерофеев рассказал, что программа банка «Мир без слез» стартовала в 2003 году, и сначала охватывала только столичные детские медицинские учреждения, а спустя четыре года стала всероссийской, обеспечивая равный доступ детей к качественным медуслугам.

Вице-президент подчеркнул, что в этом году для региональных больниц впервые увеличена сумма пожертвований с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей. В 2019 году ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание указанной финансовой помощи — в 2 раза больше, чем в 2018-м.

За 16 лет существования программы она охватила 53 региона России, а объем финансовой помощи составил около 400 млн рублей. Примечательно, что медицинские учреждения исходя из своих потребностей в рамках программы сами выбирают оборудование, лекарства и расходные материалы.

По его словам, до конца этого года акции пройдут еще в Волгограде, Барнауле, Грозном и московской больнице святого Владимира. У ВТБ уже определены города-участники программы на 2020-й год, в числе которых есть, например, сосед Пскова - Великий Новгород.

Кстати, не исключается, что через 3 года ВТБ с программой «Мир без слез» снова вернется в Псков.

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Псковская область не первый раз стала участником программы ВТБ «Мир без слез». Так, в 2012 году помощь получил Псковский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Хочется надеется, что такая практика будет развиваться, охватит новые регионы и каждый поймет простую, но важную истину — нет ничего важнее здоровья детей.