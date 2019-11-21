0
18:09
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
17:44
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
17:32
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
16:44
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
15:11
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
15:02
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
13:59
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Еще новости
Общество

Избившего псковского полицейского гражданина Киргизии задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали избившего псковского полицейского гражданина Киргизии, который находился в федеральном розыске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Инцидент произошел утром 31 декабря 2016 года. Двое предполагаемых нетрезвых злоумышленников — граждане Киргизии — во дворе одного из домов на улице Звездной в Пскове повреждали припаркованные автомобили. За совершением противоправного деяния их застигли полицейские. В момент задержания дебоширы избили одного из стражей порядка и скрылись, после чего их объявили в федеральный розыск.

По факту применения насилия в отношении представителя власти следователи возбудили уголовное дело (часть 1 статьи 318 УК РФ). Мероприятия по розыску подельника продолжаются, добавили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
21 ноября 2019
Названы причины увеличения интервалов движения автобусов в Пскове
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
21 ноября 2019
Бюджет Псково-Изборского музея вырастет вдвое после получения федерального статуса
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
21 ноября 2019
Великолукская группа «V.V. and BanD» номинирована на «Народное признание-2019»
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
21 ноября 2019
Законопроект о создании в Псковской области зелёных поясов рассмотрят депутаты Собрания
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
21 ноября 2019
«Привет, ивент!» - 21 ноября (ЗВУК)
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
21 ноября 2019
До -10 градусов опустится температура в Псковской области в ближайшие дни
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
21 ноября 2019
Как получить грант: ПАИ-live с Натальей Плявинской
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
21 ноября 2019
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину

Идет загрузка...