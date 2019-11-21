Избившего псковского полицейского гражданина Киргизии задержали в Петербурге

18:18, 21 ноября 2019, ПАИ

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали избившего псковского полицейского гражданина Киргизии, который находился в федеральном розыске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Инцидент произошел утром 31 декабря 2016 года. Двое предполагаемых нетрезвых злоумышленников — граждане Киргизии — во дворе одного из домов на улице Звездной в Пскове повреждали припаркованные автомобили. За совершением противоправного деяния их застигли полицейские. В момент задержания дебоширы избили одного из стражей порядка и скрылись, после чего их объявили в федеральный розыск.

По факту применения насилия в отношении представителя власти следователи возбудили уголовное дело (часть 1 статьи 318 УК РФ). Мероприятия по розыску подельника продолжаются, добавили в ведомстве.