Команда многопрофильного правового лицея №8 победила в конкурсе «Я и пожарная безопасность»

23:00, 21 ноября 2019, ПАИ

21 ноября конкурс «Я и пожарная безопасность» состоялся на базе МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс». В соревнованиях приняли участие четвероклассники пяти школ города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По традиции, в начале конкурса четвероклассники продемонстрировали свои презентации на тему: «Работа школьной дружины юных пожарных». В презентациях были представлены материалы, иллюстрирующие работу членов ДЮП с разными целевыми аудиториями. Ребята организовали и провели викторины, конкурсы рисунков, спектакли, разъяснительные беседы по темам пожарной и электробезопасности; в микрорайонах по месту проживания распространяли листовки на противопожарную тематику и проводили опросы.

Все команды выступили достойно, но компетентное жюри особо отметили работу хозяев – команды школы №24.

Вторая часть конкурса прошла в традиционной «Игре по станциям». Команды посетили 5 станций, следуя по маршрутному листу: «Действия при пожаре», «Безопасное электричество», «Пожарная часть», «Причины пожаров».

На станциях дружины юных пожарных доказали, что знают, как правильно нужно покидать здание при возникновении чрезвычайной ситуации, пользоваться электроприборами. А на станции «Безопасность на водных объектах» ребята отвечали на вопросы инспектора ГИМС, как правильно вести себя при отдыхе на водоёме.

Свою хорошую подготовку к конкурсу четвероклассники показали на станции «Пожарная часть», где они отвечали на вопросы чем можно тушить горящий бензин, какие типы огнетушителей существуют, как ими пользоваться и какие горящие вещества ими можно тушить.

Но самым увлекательным испытанием для детей стало участие в пожарной эстафете, где они выступали в роли пожарного, надевая «боёвку», каску и передавая друг другу на скорость пожарное оборудование.

По итогам состязаний призовые места распределились следующим образом:

I место – у дружины «Многопрофильный правовой лицей №8»;

II место – у дружины «Лицей №4 Многопрофильный»;

III место - у дружины МБОУ ««Средняя общеобразовательная школа №24»;

IV место поделили команды «Псковской инженерно-лингвистической гимназии» и «Центра образования «Псковский педагогический комплекс».

Особо отличившиеся участники конкурса и дружины юных пожарных получили грамоты и дипломы, а также памятные подарки.