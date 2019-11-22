Митрополит Тихон вручил Михаилу Ведерникову медаль «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви»

09:05, 22 ноября 2019, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон вручил губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла за усердные труды в деле сохранения духовного и культурного наследия в Псковской области медаль «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви» 21 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии, также владыка поздравил главу региона с днем ангела.

Мероприятия прошли в братской трапезной после богослужения в Михайловском соборе Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. За богослужением молились Михаил Ведерников, многочисленые прихожане и паломники.

Митрополиту Тихону сослужили протоиерей секретарь Псковского епархиального управления Андрей Вахрушев, благочинный Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией обители в священном сане.

Песнопения исполнил братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и хор под управлением диакона Александра Амерханова.