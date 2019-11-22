Мужчина получил 30% ожогов тела на пожаре в Пушкинских Горах

09:29, 22 ноября 2019, ПАИ

60-летний мужчина пострадал в своем доме в Пушкинских Горах в результате пожара, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в доме, расположенном на 2-м Тригорском переулке в Пушкинских Горах, поступило дежурному 21 ноября в 20:25. Дом выгорел изнутри полностью. Пострадавшего собственника госпитализировали с термическими ожогами 2-й и 3-й степеней, мужчина получил 30% ожогов тела. К возгоранию привело короткое замыкание электропроводки внутри дома.

Также 22 ноября в 0:59 в деревне Ершово Псковского района выгорела баня из-за аварийного режима работы печного оборудования, а в 5:27 в Пскове на улице Рельсовой в жилом доме сгорела кровля — причины пожара устанавливаются.