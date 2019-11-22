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Общество

«Единая Россия» обсудит новый порядок медсмотра для водителей

В ближайшее время партия «Единая Россия» обсудит инициативу, которая расширяет перечень обязательных обследований для получения водителями медицинских справок, с представителями Минздрава, МВД, экспертами и общественниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Заместитель председателя комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что неправильно загонять многомиллионную армию автомобилистов в «узкое горлышко», да еще и увеличить стоимость этой услуги в 20 раз.

«Очевидно, что в основе данного решения - повышение безопасности миллионов людей на дорогах. Президент страны призвал подойти к этому вопросу взвешенно и вводить новые правила поэтапно», - подчеркнул Александр Хинштейн.

По его словам, одно из предложений, с которым выступает «Единая Россия», заключается в том, чтобы такое большое количество новых дополнительных тестов обязать проходить не все категории водителей, а только тех, кто уже ранее привлекался к ответственности за управление в нетрезвом состоянии или за какие-то другие уголовные или административные правонарушения. «Список таких преступлений, конечно, можно обсуждать», - добавил Александр Хинштейн.

Планировалось, что водителей обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества и пристрастие к крепким алкогольным напиткам с 22 ноября. Это привело к тому, что с 20 ноября водители стали массово обращаться в наркодиспансеры.

Инициативу раскритиковал президент России Владимир Путин, Минздрав перенес вступление в силу соответствующих изменения на 1 июля 2020 года.

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