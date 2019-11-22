Профильные министерства не поддержали идею продажи алкоголя с 21 года

09:39, 22 ноября 2019, ПАИ

Профильные министерства не поддержали идею о повышении в России возраста продажи алкоголя до 21 года. Как пишет газета «Известия», против депутатской инициативы оказались Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст, которые пришли к выводу, что повышение возраста нарушит права совершеннолетних россиян.

Поддержали идею только Минздрав и Роспотребнадзор. При этом Министерство здравоохранение ссылается на то, что инициативу одобряют и многие главы регионов.

В итоге после межведомственного согласования в Правительство был направлен негативный отзыв на законопроект. В нём сказано, что по действующему законодательству, физическая и психологическая зрелость гражданина наступает в 18 лет и он «осознает значение и последствия совершаемых им действий, имеет определенный жизненный опыт, является самостоятельным субъектом права, а также обладает комплексом прав и обязанностей в полном объеме».