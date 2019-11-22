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Общество

Снизить процент по выданным с помощью биометрии кредитам готовы российские банки

Несколько российских банков заявили о готовности снизить процент по кредитам, выданным при помощи биометрических данных. Такое снижение ставок стало возможным после того, как Центробанк ослабил требования к обязательным резервам по ссудам клиентов, сдавших слепки в Единую биометрическую систему (ЕБС), пишет газета «Известия».

О возможном снижении ставок, но пока не известно на сколько, заявили в Промсвязьбанке, банках «Открытие», «Абсолют», «Хоум Кредит» и «Ак Барс».

Ещё одно новшество, связанное с использованием биометрии, заключается в том, что для заёмщиков, которые не уведомили банки об изменении паспортных данных, но при этом получали кредит по биометрическим, не будет штрафных санкций в виде увеличения процента.

В банках газете заявили, что использование биометрических данных позволит сократить время и затраты на обслуживание клиентов, а также снизит риски для самих кредитных организаций.

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