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Общество

Руководство ВДВ высоко оценило боевую выучку своих подразделений

Боевая выучка подразделений ВДВ находится на высоком уровне, позволяющем войскам выполнять поставленные перед ними задачи. Как пишет «Российская газета», к такому выводу пришел военный совет Воздушно-десантных войск под руководством командующего ВДВ Андрея Сердюкова.

На совете, помимо прочего, отметили командно-штабные и тактические учения с соединениями, дислоцированными в Пскове, Улан-Удэ, Туле, Иваново и Новороссийске.

Андрей Сердюков рассказал, что впервые в истории современных Вооруженных сил осуществлено десантирование парашютно-десантного полка в полном составе парашютным способом с 4 аэродромов на 2 площадки приземления. По его словам, всего в текущем году было проведено более 2,4 тыс. мероприятий оперативной и боевой подготовки различного масштаба.

Команды ВДВ приняли участие в 24 конкурсах «Армейских международных игр - 2019», в 15 из которых заняли призовые места. Личный состав совершил более 177 тыс. прыжков с парашютом, в ходе учений было десантировано 362 объекта.

Десантники приняли участие в 50 совместных мероприятий, включая международные учения «Славянское братство-2019, Защитники дружбы-2019», «Взаимодействие-2019», российско-белорусских совместных учениях по миротворческой тематике.

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