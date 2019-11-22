100 лет исполнилось со дня рождения Героя Советского Союза псковича Александра Иванова
22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика, уроженца Псковской области Александра Иванова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, 22 июля этого года на доме №29/31 по Рижскому проспекту, в котором жил летчик, открыли памятную доску.
На торжественной церемонии собрались дети, внуки, правнуки героя, его родные и близкие. Сын лётчика – председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов тогда отметил: «Отец для меня был всегда примером. Это и гордость, и ответственность. К себе больше требований предъявляешь. Главное - не опозорить отца. Для нас его жизнь, его история — символ Великой Победы и память о нем, о всех, кто отстоял нашу Родину, будут жить в наших сердцах всегда».
Александр Степанович Иванов родился в 1919 году в деревне Коровкино Палкинского района. В 1941 году через неделю после начала войны попал на фронт, пройдя ускоренное обучение в Челябинском летном училище. С 1942 года служил в 10-м отдельном разведывательном авиационном полку 1-й Воздушной армии, в задачу которой входило выявление объектов врага, воевал на Юго-Западном, Южном, Западном и 3-ем Белорусском фронтах.
Свой первый бой принял под Киевом, последний - над Кенигсбергом.
К апрелю 1945 года на счету Александра Иванова были 264 боевых вылета, из которых 150 - на дальнюю и ближнюю разведку. Он сбил 5 самолетов противника. В одном из боёв получил тяжёлое ранение.
А в июне 1945 года за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Александру Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также лётчик был награждён двумя Орденами Красного Знамени, двумя Орденами Отечественной войны 1-й степени, Орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя Орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За оборону Киева».
После войны лётчик вернулся в Псков. В результате тяжёлого ранения у Александра Иванова не было шести рёбер и одного лёгкого, тем не менее он продолжал служить вплоть до 1956 года.
«Весь экипаж отца был геройский, за полгода совместной боевой работы на пикирующем бомбардировщике Пе-2 он стал единым сплочённым коллективом, одним из лучших в полку. Отец, который был штурманом, - Герой Советского Союза, командир Иван Илларионович Каминский - Герой Советского Союза, стрелок-радист Александр Сергеевич Ашин - кавалер трех Орденов Славы. Все их имена золотом высечены на Поклонной горе в Москве», - отметил Михаил Иванов.
Александр Иванов запечатлён на барельефе на площади Победы в Пскове, на его родине в Палкинском районе установлен бюст, а в Калининграде на площади маршала Василевского его имя значится среди тех, кому в 1945 году указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.