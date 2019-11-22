100 лет исполнилось со дня рождения Героя Советского Союза псковича Александра Иванова

11:22, 22 ноября 2019, ПАИ

22 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, летчика, уроженца Псковской области Александра Иванова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, 22 июля этого года на доме №29/31 по Рижскому проспекту, в котором жил летчик, открыли памятную доску.

На торжественной церемонии собрались дети, внуки, правнуки героя, его родные и близкие. Сын лётчика – председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов тогда отметил: «Отец для меня был всегда примером. Это и гордость, и ответственность. К себе больше требований предъявляешь. Главное - не опозорить отца. Для нас его жизнь, его история — символ Великой Победы и память о нем, о всех, кто отстоял нашу Родину, будут жить в наших сердцах всегда».

Александр Степанович Иванов родился в 1919 году в деревне Коровкино Палкинского района. В 1941 году через неделю после начала войны попал на фронт, пройдя ускоренное обучение в Челябинском летном училище. С 1942 года служил в 10-м отдельном разведывательном авиационном полку 1-й Воздушной армии, в задачу которой входило выявление объектов врага, воевал на Юго-Западном, Южном, Западном и 3-ем Белорусском фронтах.

Свой первый бой принял под Киевом, последний - над Кенигсбергом.

К апрелю 1945 года на счету Александра Иванова были 264 боевых вылета, из которых 150 - на дальнюю и ближнюю разведку. Он сбил 5 самолетов противника. В одном из боёв получил тяжёлое ранение.

А в июне 1945 года за образцовое выполнение заданий командования, проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Александру Иванову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Также лётчик был награждён двумя Орденами Красного Знамени, двумя Орденами Отечественной войны 1-й степени, Орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя Орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За оборону Киева».

После войны лётчик вернулся в Псков. В результате тяжёлого ранения у Александра Иванова не было шести рёбер и одного лёгкого, тем не менее он продолжал служить вплоть до 1956 года.

«Весь экипаж отца был геройский, за полгода совместной боевой работы на пикирующем бомбардировщике Пе-2 он стал единым сплочённым коллективом, одним из лучших в полку. Отец, который был штурманом, - Герой Советского Союза, командир Иван Илларионович Каминский - Герой Советского Союза, стрелок-радист Александр Сергеевич Ашин - кавалер трех Орденов Славы. Все их имена золотом высечены на Поклонной горе в Москве», - отметил Михаил Иванов.

Александр Иванов запечатлён на барельефе на площади Победы в Пскове, на его родине в Палкинском районе установлен бюст, а в Калининграде на площади маршала Василевского его имя значится среди тех, кому в 1945 году указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза.