Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов

12:56, 22 ноября 2019, ПАИ

Псковская область стала второй в России по количеству охваченных услугой по вывозу мусора населенных пунктов. «Впереди нас только Тверская область», — сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на пресс-конференции 22 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Директор компании «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст рассказал, что на старте реформы в начале года услугой по вывозу мусора были охвачены только 303 населенных пункта (399 тысяч человек), теперь – 2 тысячи, в которых проживают 550 тысяч человек. Необходимо, чтобы услугой были охвачены 630 тысяч человек.

«Я для себя вижу задачу к концу года подойти к цифре 580 тысяч человек, — отметил Сергей Пайст. — Это будет отличным результатом. Особенно с учетом того, что никто никогда в таком объеме услуги по вывозу мусора в Псковской области не оказывал. В 2020 году мы постараемся добраться до всех населенных пунктов и понять, а если ли там вообще население, и поточнее подбить цифру».

Он напомнил, что организован вывоз мусора с Талабских островов, а также отметил, что компания старается выполнять задачу по своевременному вывозу мусора, но «не всегда получается вовремя доехать до всех по разным причинам».

Сергей Грахов добавил, что все сбои в работе регоператора отрабатываются в ручном режиме. «С каждым днем нареканий все меньше», — заверил он.