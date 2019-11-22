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Общество

Депутаты решили усилить контроль за работой школьных буфетов в Пскове

Комитет по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской гордумы решил усилить контроль за работой школьных буфетов в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, заседание комитета под председательством депутата Григория Стороненкова прошло 21 ноября.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что в школьных буфетах продают кофеиносодержащие напитки, лимонад, чипсы и другие снеки — вредную для здоровья школьников еду.

Исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская рассказала, что в 2018 году прошли несколько родительских рейдов по школьным столовым и буфетам, где выявили больше 100 нарушений. «Например, одному предпринимателю было выдано разрешение на торговлю питьевой водой, шоколадом, а на месте мы обнаружили автомат с кофе. Необходимо выработать единую концепцию по организации дополнительного питания в образовательных учреждениях и предусмотреть в ней отзыв ранее выданных разрешений на торговлю в случае выявленных нарушений», - отметила она.

Григорий Стороненков предложил рекомендовать управлению образования городской администрации регулярно контролировать работу школьных буфетов и проводить выездные проверки не реже одного раза в квартал, а Елена Полонская выступила с инициативой заслушивать итоги таких проверок на заседаниях социального комитета гордумы.

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