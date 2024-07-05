Представлен приз кинофестиваля «Западные ворота»

09:57, 05 июля 2024, ПАИ

Представлен приз V Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили ПАИ организаторы.

Его автор – художник-керамист, основатель студии лепной керамики Лилия Семёнова.

Напомним, что ранее Лилия Семёнова в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала об особенностях лепной керамики.

Напомним, что V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» будет проходить в Пскове с 5 по 7 июля. За три дня организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь.