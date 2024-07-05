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Общество

Глава Куньинского района – о последствиях непогоды: Разрушения очень серьёзные

О последствиях непогоды в Куньнском районе рассказал глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Олега Лебедева

Из-за ветра, ливня и грозы в Куньинском районе попадали деревья, разрушились крыши домов, повредились опоры и линии электропередачи. «Сейчас пока трудно оценить масштабы разрушений, но они очень серьёзные, информация продолжает поступать из разных населённых пунктов района», – написал он.

Больше всего пострадала деревня Жижица, сообщил Олег Лебедев. Жители не могли проехать на транспорте из-за поваленных деревьев, на дороге оказались снесенные ветром теплицы.

Напомним, прогнозируемая синоптиками непогода обрушилась на Псковскую область.

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