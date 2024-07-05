Птенцов чомги спасают псковские зоозащитники

10:17, 05 июля 2024, ПАИ

Птенцов чомги или, как её ещё называют, большой поганки пытаются спасти псковские зоозащитники, сообщается в группе приюта «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

Двух птенцов чомги заметили на озере жители Ленобласти, долгое время птенцы были без матери и было принято решение обратиться за помощью к зоозащитникам. Предположительно, птенцам всего несколько дней отроду.

«Мама, видимо, погибла... Мы думали они постарше, опыта в выкармливании таких птенцов у нас нет... Обратились к знающим людям, нам сказали, что шансов очень мало, ибо крайне сложно это... Но мы будем стараться», – отмечают активисты.

Они пояснили, что птенцов необходимо кормить мелкими кусочками рыбы через каждые полтора часа, испражняются они только в воду, после чего их нужно сушить, а затем снова кормить.