Река Великая в районе городского пляжа в Пскове непригодна для купания
Река Великая в районе городского пляжа в Пскове непригодна для купания. Об этом ПАИ сообщили в Роспотребнадзоре по Псковской области. Качество воды на городском пляже не соответствует нормам.
Также непригодны для купания:
- река Ловать в районе городского пляжа в Великих Луках;
- озеро Озерки Локнянского района;
- озеро Урицкое Великолукского района (ДОЛ «Космос»);
- озера Кислое и Сорито Великолукского района;
- озера Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
- река Лусня в поселке Кунья;
- озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района.
Кроме того, качество песка не отвечает санитарным нормам на озере Урицкое в Великолукском районе (ДОЛ «Космос»), озере Озерки Локнянского района, озере Асцо Новосокольнического района, озере Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района, озере Кислое Великолукского района.
Результаты лабораторных исследований направлены местным властям для ограничения эксплуатации зон рекреации.
Пригодны для купания:
- озеро Чудское в деревне Устье и озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга» в Гдовском районе;
- озеро Невельское;
- озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный»;
- озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера»;
- озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок»;
- озеро Балаздынь в районе оздоровительного лагеря «Солнечный»;
- озеро Малый Иван в районе оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник» в Невельском районе;
- река Сороть возле Дериглазовского моста в Пушкиногорском районе;
- река Великая в районе города Острова и в деревне Городище;
- озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Островском районе;
- озеро Смолинское в поселке Палкино;
- озеро Узмень в Усвятах;
- река Синяя в Красногородском районе;
- река Великая в городе Опочке;
- река Льста в Новорожевском районе;
- озеро Песчаное в Стругокрасненском районе;
- озеро Крупейское в городе Пустошке;
- река Утроя в Пыталовском районе;
- озеро Себежское в Себежском районе;
- река Шелонь в городе Порхове в районе Мельничной набережной и Старого городища;
- река Шелонь в Дедовичах, у плотины Псковской ГРЭС;
- река Полонка в деревне Скново в Дновском районе.
Соответствуют санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья пляжи: ДОЛ «Ленок» (озеро Березовское в Невельском районе), ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван в Невельском районе), ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван в Невельском районе), ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское в Гдовском районе), ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое в Островском районе), ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь в Великолукском районе), ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское в Гдовском районе), база отдыха «Кривск» (озеро Псковское в Печорском районе), турбаза «Алоль» (озеро Зверино в Пустошкинском районе).
Начинается регистрация на творческие встречи с актёрами и режиссёрами в медиацентре ПАИ в рамках «Западных ворот»