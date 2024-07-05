Река Великая в районе городского пляжа в Пскове непригодна для купания

11:15, 05 июля 2024, ПАИ

Река Великая в районе городского пляжа в Пскове непригодна для купания. Об этом ПАИ сообщили в Роспотребнадзоре по Псковской области. Качество воды на городском пляже не соответствует нормам.

Также непригодны для купания:

- река Ловать в районе городского пляжа в Великих Луках;

- озеро Озерки Локнянского района;

- озеро Урицкое Великолукского района (ДОЛ «Космос»);

- озера Кислое и Сорито Великолукского района;

- озера Асцо и Сапожок Новосокольнического района;

- река Лусня в поселке Кунья;

- озеро Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района.



Кроме того, качество песка не отвечает санитарным нормам на озере Урицкое в Великолукском районе (ДОЛ «Космос»), озере Озерки Локнянского района, озере Асцо Новосокольнического района, озере Жижицкое в деревне Наумово Куньинского района, озере Кислое Великолукского района.



Результаты лабораторных исследований направлены местным властям для ограничения эксплуатации зон рекреации.

Пригодны для купания:

- озеро Чудское в деревне Устье и озеро Ужинское в районе оздоровительных лагерей «Зеркальный» и «Радуга» в Гдовском районе;

- озеро Невельское;

- озеро Большой Иван в районе оздоровительного лагеря «Звездный»;

- озеро Малый Иван в районе санатория «Голубые озера»;

- озеро Березовское в районе оздоровительного лагеря «Ленок»;

- озеро Балаздынь в районе оздоровительного лагеря «Солнечный»;

- озеро Малый Иван в районе оздоровительного лагеря «Юный железнодорожник» в Невельском районе;



- река Сороть возле Дериглазовского моста в Пушкиногорском районе;



- река Великая в районе города Острова и в деревне Городище;

- озеро Гороховое в районе санатория «Гороховое озеро» и в районе оздоровительного лагеря «Алые паруса» в Островском районе;



- озеро Смолинское в поселке Палкино;



- озеро Узмень в Усвятах;



- река Синяя в Красногородском районе;



- река Великая в городе Опочке;



- река Льста в Новорожевском районе;



- озеро Песчаное в Стругокрасненском районе;



- озеро Крупейское в городе Пустошке;



- река Утроя в Пыталовском районе;



- озеро Себежское в Себежском районе;



- река Шелонь в городе Порхове в районе Мельничной набережной и Старого городища;



- река Шелонь в Дедовичах, у плотины Псковской ГРЭС;



- река Полонка в деревне Скново в Дновском районе.



Соответствуют санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья пляжи: ДОЛ «Ленок» (озеро Березовское в Невельском районе), ДОЛ «Звездный» (озеро Большой Иван в Невельском районе), ДОЛ «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван в Невельском районе), ДОЛ «Радуга» (озеро Ужинское в Гдовском районе), ДОЛ «Алые паруса» (озеро Гороховое в Островском районе), ДОЛ «Березка» (озеро Балаздынь в Великолукском районе), ДОЛ «Зеркальный» (озеро Ужинское в Гдовском районе), база отдыха «Кривск» (озеро Псковское в Печорском районе), турбаза «Алоль» (озеро Зверино в Пустошкинском районе).