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Общество

Менять сознание псковичей относительно раздельного сбора мусора предложил Сергей Пайст

Менять сознание псковичей относительно раздельного сбора мусора предложил директор компании «Экопром» — регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации свою инициативу он озвучил на пресс-конференции 22 ноября.

«Раздельный сбор мусора должен стать модным, ведь это же прямая забота об экологии, - уверен Сергей Пайст. - Это прежде всего изменение сознания людей, процесс, конечно, небыстрый, но заниматься этим надо. Тиражировать такой образ жизни в том числе через СМИ. Наш плюс в этом смысле – приграничное положение – можно быстро перенять опыт соседних европейских стран. Люди часто ездят в ближайшие к нам государства, видят, как там всё устроено, чем это может быть полезно».

По его словам, одним из шагов к раздельному сбору отходов должен стать отказ от мусоропроводов в многоквартирных домах. «Мусоропроводы в многоквартирных домах – тормоз для раздельного сбора мусора. В странах, где организован раздельный сбор отходов, мусоропроводов попросту нет. Конечно, это удобно, но в XXI веке надо задумываться над тем, куда потом отправляется весь этот перемешанный мусор, как это влияет на окружающую среду, поэтому можно и пройтись до контейнерной площадки», - сказал Сергей Пайст.

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