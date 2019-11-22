Филиал псковского хосписа просят открыть в Великих Луках

13:22, 22 ноября 2019, ПАИ

К губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратились с просьбой открыть филиалы псковского хосписа имени святой Марфы-Марии в районах и в Великих Луках, в том числе с правом оказания услуг на коммерческой основе. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы региона — губернатор60.рф.

«В городе Пскове имеется ГБУЗ Псковской области «Хоспис имени святой Марфы-Марии». Это великое дело – наличие такого учреждения в нашей области. Однако не всем смертельно больным жителям области оно доступно. Смертельно больные жители, проживающие на юге области, физически не в состоянии доехать до этого учреждения и воспользоваться его помощью», — говорится в тексте обращения.

По мнению автора, человек «должен не только рождаться, но и умирать в достойных условиях».

Ответственным за рассмотрение обращения назначена председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.