0
16:03
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
15:58
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
14:35
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
12:56
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
12:08
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
11:44
Рядом с парком «Россия — моя история» в Пскове появятся площадь, гостиница и новая гребная база
10:18
«Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок
Еще новости
Общество

Филиал псковского хосписа просят открыть в Великих Луках

К губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратились с просьбой открыть филиалы псковского хосписа имени святой Марфы-Марии в районах и в Великих Луках, в том числе с правом оказания услуг на коммерческой основе. Соответствующее обращение опубликовано на сайте главы региона — губернатор60.рф.

«В городе Пскове имеется ГБУЗ Псковской области «Хоспис имени святой Марфы-Марии». Это великое дело – наличие такого учреждения в нашей области. Однако не всем смертельно больным жителям области оно доступно. Смертельно больные жители, проживающие на юге области, физически не в состоянии доехать до этого учреждения и воспользоваться его помощью», — говорится в тексте обращения.

По мнению автора, человек «должен не только рождаться, но и умирать в достойных условиях».

Ответственным за рассмотрение обращения назначена председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
22 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
22 ноября 2019
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
22 ноября 2019
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
22 ноября 2019
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
22 ноября 2019
Глава Новоржевского района предложила ликвидировать отдел по сельскому хозяйству
Рядом с парком «Россия — моя история» в Пскове появятся площадь, гостиница и новая гребная база
22 ноября 2019
Рядом с парком «Россия — моя история» в Пскове появятся площадь, гостиница и новая гребная база
«Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок
22 ноября 2019
«Титан-Полимер» получил разрешение на строительство завода по производству БОПЭТ-пленок
Митрополит Тихон вручил Михаилу Ведерникову медаль «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви»
22 ноября 2019
Митрополит Тихон вручил Михаилу Ведерникову медаль «В память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви»

Идет загрузка...