Директор регоператора по ТКО: С началом нашей работы в Псковской области сократилось число несанкционированных свалок

13:43, 22 ноября 2019, ПАИ

С началом работы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами - компании «Экопром» в Псковской области сократилось число несанкционированных свалок. Об этом заявил директор регоператора Сергей Пайст на пресс-конференции 22 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Пайста, после получения квитанции за вывоз мусора, люди понимают, что они за это платят, а значит, им нет смысла куда-то девать свой мусор, можно просто дождаться спецавтомобиль. «Сразу было зафиксировано уменьшение числа несанкционированных свалок», - добавил он.

Сергей Пайст отметил, что на момент старта реформы в начале года все 100% населения Псковской области не были охвачены услугой по вывозу мусора. «Множество отходов просто оседало в полях, лесах и оврагах. Первая наша задача, особенно в установочный год, - организация постоянного, системного вывоз отходов, чтобы люди понимали, что мусор не надо ни закапывать, ни сжигать, ни куда-то складировать», - пояснил директор компании «Экопром».