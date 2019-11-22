«Экопром» продолжит установку сетчатых контейнеров для пластика в Псковской области

13:51, 22 ноября 2019, ПАИ

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области компания «Экопром» продолжит работу по установке сетчатых контейнеров для пластика. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Пайст на пресс-конференции 22 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Пайст отметил, что в течение года компания занималась установкой сетчатых контейнеров. По его словам, в Пскове, Великих Луках и Псковском районе они стояли ещё до «мусорной реформы» и хорошо себя зарекомендовали.

«В этом году мы дополнительно ставили контейнеры в райцентрах, где вообще никогда такого не было: в Порхове, Дедовичах, Плюссе, Палкино и даже, по просьбе людей, в садовом товариществе Черняковицы-2. Эту работу мы продолжим», - сказал директор «Экопрома».

Он также пояснил, что отверстия в сетчатых контейнерах небольшие, чтобы было меньше возможностей выбросить в них «что-то не то».

«С точки зрения готовности населения к раздельному сбору мусора, то здесь проще провести социологическое исследование и изучить мнение людей: кто и как готов утилизировать свой мусор», - заключил Сергей Пайст.