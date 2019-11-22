Конкурс «Открытые страницы» пройдёт в Пскове 23 ноября

15:02, 22 ноября 2019, ПАИ

23 ноября в Доме офицеров состоится III Международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, конкурс начнётся в 8:00 и завершится гала-концертом в 19:00.

Проявить свои таланты конкурсанты смогут в десяти номинациях: танцевальное творчество (от классического танца и отрывков из балета до клубного и street dance), вокальное творчество (сольное и коллективное исполнение в различных жанрах), инструментальное творчество (от индивидуального до оркестрового исполнения), конкурс молодых композиторов и бардов, театральное творчество, цирковое искусство и оригинальный жанр (чирлидинг, мажоретки и барабанщицы), изобразительное творчество, выставка прикладного искусства (скульптурные и ювелирные техники, коллажи), конкурс костюма, дебют (для детей 4-8 лет).

Баллы между участниками распределят члены жюри. Обладатели гран-при смогут отправиться на один из конкурсов-фестивалей в Европе или России.

Утверждены также специальные дипломы и звания: «Лучший балетмейстер», «Лучший концертмейстер», «Диплом за артистизм», «Диплом самому юному участнику», «Лучший преподаватель», «За сохранение национальных культурных традиций», «Лучший номер на патриотическую тему».

Международный конкурс-фестиваль организован творческим объединением «Триумф» - членом CID UNESCO, и состоится при поддержке международной Академии музыки Елены Образцовой и Санкт-Петербургской академии последипломного образования.