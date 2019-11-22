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Общество

В турпрограммах по Псковской области приняли участие более 6,5 тысяч детей

В этом году - с января по сентябрь - в туристических программах по Псковской области приняли участие более 6,5 тысяч детей, сообщила и. о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на заседании координационного совета по туризму 22 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В прошлом году в регионе в рамках туристических программ побывали 9 тысяч детей. Наиболее популярные направления - Изборск и Пушкинские Горы.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова подчеркнула, что детский туризм - одно из приоритетных направлений развития региона.

«Ведётся комплексная плановая работа по развитию детского туризма и его устойчивости в регионе», - подтвердила Ольга Качнова.

Характеризуя общую ситуацию, Вера Емельянова рассказала, что в 2018 году Псковскую область посетили более 371 тысячи туристов. «Регион находится в числе самых популярных для отдыха туристов. Я абсолютно уверена, что это ещё не предел», - подытожила вице-губернатор.

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