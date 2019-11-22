Разработан туристический проект для Псковской и Ленинградской областей

15:15, 22 ноября 2019, ПАИ

Разработан межрегиональный туристический проект, реализация которого предполагается в Псковской и Ленинградской областях. Об этом сообщила заместитель начальника отдела координации туристской деятельности Комитета по туризму Псковской области Анна Дунаева на координационном совете по детскому туризму 22 ноября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы хотим развиваться, двигаться дальше и планируем обмен опытом с Ленинградской областью», - отметила Анна Дунаева.

Анна Дунаева рассказала, что в Псковской области налажено межведомственное взаимодействие по развитию детского туризма, проводится большой спектр событийных мероприятий, которые можно было бы показывать детям из Псковской и Ленинградской областей. Она отметила необходимость подключения к межрегиональному проекту органов исполнительной власти в сфере образования, чтобы оказать содействие в формировании списка школьников-участников программы.

Реализовать проект планируется в текущем учебном году и следующем. Предполагается, что его участниками станут 640 детей.

Среди возможных туристических маршрутов для школьников она назвала направления, рассказывающие об Александре Невском и Петре I.

Авторы межрегионального проекта рассчитывают, что он позволит выровнять сезонные колебания туристического потока и укрепит межрегиональные связи.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что Ленинградская область для региона очень важный стратегический партнёр. Она анонсировала подписание между соседними субъектами Федерации соглашения в сфере детского туризма, выразив надежду, что оно послужит добрососедскому, долгому и плодотворному сотрудничеству.