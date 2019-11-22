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Общество

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписано между Псковской и Ленинградской областями

Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписано между Псковской и Ленинградской областями. Об этом с заседания координационного совета по туризму 22 ноября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Ленинградской области по туризму Евгений Чайковский заверил коллег, что регион является благодарным соседом Псковской области. Он рассказал о туристических программах, которые предлагает регион, и пригласил к участию в этих маршрутах. 

«Да и мы на «Ласточке» могли бы организовать свои группы в Псковскую область», - предложил Евгений Чайковский.

Он также отметил, что регион намерен развивать промышленный туризм для детей, особенно для старших школьников. «Любое техническое производство им будет интересно», - подчеркнул председатель комитета, добавив, что успехом пользуются экскурсии школьников на АЭС.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова предложила вынести все эти вопросы на рабочую группу, чтобы «найти изюминку» в туристическом сотрудничестве двух регионов. «Идей масса и потенциал колоссальный. Я ничуть не сомневаюсь, что мы с вами будем дружить и очень плодотворно», - подытожила она.

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