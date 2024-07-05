До +24 градусов ожидается в Псковской области 6 июля

12:07, 05 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 6 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет низким.