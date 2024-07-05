До +24 градусов ожидается в Псковской области 6 июля
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 6 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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