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Общество

До +24 градусов ожидается в Псковской области 6 июля

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 6 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До +24 градусов ожидается в Псковской области 6 июля. Фото: ПАИ

Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +6 до +11 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет низким.

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