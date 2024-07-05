Начинается регистрация на творческие встречи с актёрами и режиссёрами в медиацентре ПАИ в рамках «Западных ворот»

12:11, 05 июля 2024, ПАИ

Открылась регистрация на творческие встречи, которые пройдут в медиацентре ПАИ (улица Ленина, 6а) в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024» завтра, 6 июля.

В 12:00 состоится встреча с актёром Дмитрием Певцовым. Зарегистрироваться можно по ссылке.

В 14:00 запланирована встреча с режиссёром театра и кино Владом Фурманом. Регистрация на встречу здесь.

В 16:00 пройдёт творческая встреча с кинорежиссёром и сценаристом Иваном Твердовским. Регистрация доступна по ссылке.

Если с вами не связались для подтверждения регистрации, значит, места на встречу закончились.

Просим приходить на мероприятия без колющих, режущих предметов, оружия, огнеопасных, легковоспламеняющихся, взрывчатых, ядовитых, пахучих и радиоактивных веществ, алкоголя.

Напомним, сегодня состоится открытие V Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2024». Он продлится в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.