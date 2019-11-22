Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области

16:00, 22 ноября 2019, ПАИ

Традиционную встречу с многодетными матерями и женщинами, которые воспитывают приёмных и усыновлённых детей, провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня матери 22 ноября. На торжество также были приглашены участники Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Поздравляя матерей с предстоящим праздником, глава региона отметил, что он сам является многодетным отцом, поэтому хорошо понимает трудности, с которыми могут сталкиваться семьи с несколькими детьми. Михаил Ведерников обратил внимание на рост числа многодетных семей в Псковской области: за пять лет их количество увеличилось на 17%.

Губернатор привал участников встречи обсудить проблемы и меры поддержки. «Нам важно понимать, в каком направлении двигаться, какие меры поддержки признать приоритетными, чтобы в первую очередь реализовывать именно то, что вам наиболее важно», — сказал он.

В частности, обсуждалось наличие детских и спортивных площадок на селе. Михаил Ведерников заметил, что вопрос их установки и благоустройства территории можно решить путём создания территориального общественного самоуправления, что позволит получить финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов. Губернатор пообещал, что объём грантов для ТОСов в Псковской области будет расти. «Нам важно, чтобы был хороший, конструктивный диалог с населением, чтобы вы тоже проявляли активную общественную позицию», — сказал он.

Участники встречи поинтересовались региональной наградой для многодетных родителей. Михаил Ведерников сообщил, что медаль «Родительская слава Псковской области» уже учреждена, вместе с ней будет вручаться единовременное пособие в 30 тыс. рублей. «Это знак особого общественного признания за определенный родительский подвиг. Это награда для тех родителей, чьи дети достигли особых успехов в учебе, труде и общественной деятельности», — пояснил он.

Обсудили участники встречи также организацию дополнительного и основного образования, вопросы медицинского обслуживания, семейного обучения и создания семейных детских садов использования земельных участков.

«Проработаем и проанализируем все поступившие пожелания и предложения. Мы будем стараться сделать так, чтобы вам жилось легче», — пообещал губернатор. Он вручил многодетным мамам благодарственные письма администрации области и подарки.