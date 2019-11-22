0
18:08
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
17:26
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
17:01
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
16:16
«Мир без слёз»: Псковская детская областная больница получила подарки от благотворителя
16:03
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
16:00
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
15:58
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Еще новости
Общество

Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области

Традиционную встречу с многодетными матерями и женщинами, которые воспитывают приёмных и усыновлённых детей, провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников накануне Дня матери 22 ноября. На торжество также были приглашены участники Всероссийского конкурса «Семья года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Поздравляя матерей с предстоящим праздником, глава региона отметил, что он сам является многодетным отцом, поэтому хорошо понимает трудности, с которыми могут сталкиваться семьи с несколькими детьми. Михаил Ведерников обратил внимание на рост числа многодетных семей в Псковской области: за пять лет их количество увеличилось на 17%.

Губернатор привал участников встречи обсудить проблемы и меры поддержки. «Нам важно понимать, в каком направлении двигаться, какие меры поддержки признать приоритетными, чтобы в первую очередь реализовывать именно то, что вам наиболее важно», — сказал он.

В частности, обсуждалось наличие детских и спортивных площадок на селе.  Михаил Ведерников заметил, что вопрос их установки и благоустройства территории можно решить путём создания территориального общественного самоуправления, что позволит получить финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов. Губернатор пообещал, что объём грантов для ТОСов в Псковской области будет расти.  «Нам важно, чтобы был хороший, конструктивный диалог с населением, чтобы вы тоже проявляли активную общественную позицию», — сказал он.

Участники встречи поинтересовались региональной наградой для многодетных родителей. Михаил Ведерников сообщил, что медаль «Родительская слава Псковской области» уже учреждена, вместе с ней будет вручаться единовременное пособие в 30 тыс. рублей.   «Это знак особого общественного признания за определенный родительский подвиг. Это награда для тех родителей, чьи дети достигли особых успехов в учебе, труде и общественной деятельности», — пояснил он. 

Обсудили участники встречи также организацию дополнительного и основного образования, вопросы медицинского обслуживания, семейного обучения и создания семейных детских садов использования земельных участков.

«Проработаем и проанализируем все поступившие пожелания и предложения. Мы будем стараться сделать так, чтобы вам жилось легче», — пообещал губернатор. Он вручил многодетным мамам благодарственные письма администрации области и подарки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
22 ноября 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
22 ноября 2019
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
22 ноября 2019
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
22 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
22 ноября 2019
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
22 ноября 2019
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
22 ноября 2019
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
22 ноября 2019
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов

Идет загрузка...