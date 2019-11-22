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Общество

Трудовые студенческие отряды хотят обеспечить господдержкой в Псковской области

Псковское областное Собрание депутатов обсудило разрабатываемый Молодежным парламентом законопроект о государственной поддержке трудовых студенческих отрядов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

Куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко рассказал, что законопроект необходим для активизации деятельности молодёжных трудовых отрядов. «Мы ознакомились с прогрессивным опытом других регионов в этом направлении, изучили существующий рамочный федеральный закон и в итоге разработали свой документ, который предлагаем взять за основу будущего закона области», - отметил председатель Молодёжного парламента Владимир Яковлев.

Начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская подтвердила актуальность правового регулирования деятельности студенческих отрядов. По ее словам, областная администрация заинтересована в том, чтобы на законодательном уровне был определён статус таких молодёжных трудовых отрядов, потому что это позволит оказывать им поддержку в виде грантов.

По мнению Натальи Плявинской, активизировать работу студенческих отрядов в регионе нужно в формате некоммерческой организации, а не создавать в области отдельное учреждение, которое курировало бы деятельность студенческих отрядов.

Председатель законодательного комитета Собрания Владимир Яников выразил уверенность, что молодые люди с удовольствием будут работать, а для этого нужно грамотно организовать деятельность. В свою очередь начальник правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина высказала свои рекомендации, касающиеся юридической стороны вопроса.

«Принципиальных возражений по поводу принятия закона ни у кого нет, но необходимо совместно доработать документ с учётом понимания того алгоритма, по которому будет развиваться деятельность трудовых студенческих отрядов в регионе, и необходимой поддержки», - заключил Виктор Остренко. В пресс-службе добавили, что Молодёжный парламент продолжит работу над законопроектом.

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