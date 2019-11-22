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Общество

Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»

Сергей Арсеньев

Директор Центра внешкольной работы Куньинского района, руководитель Центра тестирования Сергей Арсеньев выдвинут на соискание Первой общественной премии Псковской области «Народное признание - 2019» в номинации «Рекорд». Заявку в адрес Псковского агентства информации прислал главный редактор Куньинской районной газеты «Пламя» Алексей Николаев.

Отмечается, что Сергей Арсеньев выдвинут на соискание премии за популяризацию, продвижение в массы физической культуры и спорта, многолетнюю организационную и тренерскую работу.

«За годы работы руководителем Центра внешкольной работы Куньинского района Сергей Иванович Арсеньев сумел добиться серьезных успехов на этом поприще, — рассказал Алексей Николаев. — Сейчас он еще и руководитель районного центра тестирования ВФСК «ГТО».

Благодаря Сергею Арсеньеву Куньинская школа заняла 1-е место в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК «ГТО» среди образовательных учреждений, а также 1-е места в двух этапах областных соревнований «Шиповка юных», 2 место у команды девушек во всероссийском финале «Шиповки юных» в Сочи.

Кроме того, второй год подряд Куньинский район занимает 1-е место в областной туриаде (первые и вторые места район получает минимум 6 лет подряд).

В этом году поселок Кунья занял 2-е место в конкурсе поселений в номинации «Самое здоровое поселение». Три года назад в этой номинации Кунья заняла I место. «Процентов на 70 это – заслуга Центра внешкольной работы и его руководителя», — добавил главный редактор.

В Псковской области премия «Народное признание» вручается с 2010 года. В этом году она присуждается в 12 номинациях: Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Лидер», «Рекорд», «Поступок», «Защита», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Команда-2018». 

По правилам, которые можно прочитать здесь>>>, претендовать на награду и выдвигать номинантов может любой желающий, однако,  претендент на премию должен иметь непосредственное отношение к Псковской области.

Заявки принимаются по электронной почте premiya@informpskov.ru до 12:00 5 декабря. В письмо нужно вложить заполненный бланк (можно скачать здесь>>>) и фотографию претендента на награду.

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