Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам

17:01, 22 ноября 2019, ПАИ

Администрация Пскова обратилась к руководителям предприятий и предпринимателям с просьбой принять участие в праздничном оформлении витрин и фасадов зданий к предстоящим новогодним и рождественским праздникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Предлагается использовать элементы вечернего светового оформления - дюралайт, светодиодные шнуры, гирлянды. Также можно развернуть тематические экспозиции с использованием символа наступающего 2020 года.

По возможности на прилегающих к магазинам, кафе и предприятиям территориях можно установить новогоднюю ель.