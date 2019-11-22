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Общество

Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам

Администрация Пскова обратилась к руководителям предприятий и предпринимателям с просьбой принять участие в праздничном оформлении витрин и фасадов зданий к предстоящим новогодним и рождественским праздникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Предлагается использовать элементы вечернего светового оформления - дюралайт, светодиодные шнуры, гирлянды. Также можно развернуть тематические экспозиции с использованием символа наступающего 2020 года.

По возможности на прилегающих к магазинам, кафе и предприятиям территориях можно установить  новогоднюю ель.

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