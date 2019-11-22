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Общество

Псковичи смогут пройти вакцинацию против гриппа и диспансеризацию возле магазине «Маяк»

Псковичей призывают пройти вакцинацию против гриппа, а также диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в мобильном фельдшерско-акушерском пункте. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковской городской поликлинике, мобильный ФАП (автобус с государственным номером «В 862 КР 60») для этих целей будет находится возле магазина «Маяк» (Псков, Рижский проспект, 40б) с 25 по 30 ноября с 10:00 до 14:00.

Диспансеризация в ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерения артериального и внутриглазного давлений, ЭКГ, выдачу направлений на анализы и обследования.

Узнать подробности можно по телефонам 53-49-42 (телефон приемной главного врача) и 53-62-14 (телефон отделения профилактики).

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