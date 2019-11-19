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Спорт

Чемпионат и первенство города по карате WKF пройдут в Пскове 30 ноября

30 ноября в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове пройдут чемпионат и первенство города по карате WKF, сообщили Псковскому агентству информации организаторы турнира.

Участниками состязаний станут 250 спортсменов из Пскова, Псковской области, Великого Новгорода, Ленинградской области и Латвии.
 

Соревнования пройдут в нескольких категориях: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

Турнир начнётся в 11:00, торжественное открытие запланировано на 14:00. Для зрителей вход будет бесплатным.

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