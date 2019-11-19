Чемпионат и первенство города по карате WKF пройдут в Пскове 30 ноября
30 ноября в спортивном комплексе «Олимп» в Пскове пройдут чемпионат и первенство города по карате WKF, сообщили Псковскому агентству информации организаторы турнира.
Участниками состязаний станут 250 спортсменов из Пскова, Псковской области, Великого Новгорода, Ленинградской области и Латвии.
Соревнования пройдут в нескольких категориях: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.
Турнир начнётся в 11:00, торжественное открытие запланировано на 14:00. Для зрителей вход будет бесплатным.