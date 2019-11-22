0
18:08
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
17:26
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
17:01
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
16:16
«Мир без слёз»: Псковская детская областная больница получила подарки от благотворителя
16:03
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
16:00
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
15:58
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Еще новости
Общество

Дома, квартиры и машины должников выставлены на торги в Псковской области

Дома, квартиры и машины должников выставлены на торги в Псковской области. Они пройдут в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке 27 ноября и 13 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

27 ноября будут продаваться жилой дом площадью 69,7 квадратных метра и земельный участок площадью 801 квадратный метр в деревне Паклино Псковского района по начальной цене 2 миллиона 56 тысяч рублей (шаг аукциона — 21 тысяча рублей, сумма задатка – 102 800 рублей). Ещё один жилой дом продаётся в Пскове. Его площадь – 114,4 квадратных метра, рядом участок в 1 тыс. 486 квадратных метра, начальная цена продажи – 3 миллиона 555 тысяч рублей (шаг аукциона — 36 тысяч рублей, сумма задатка – 177 тыс. рублей).

Также в этот день на торгах можно будет приобрести четыре квартиры в Пскове, площадью от 31,6 квадратных метра до 67,4. Начальная цена колеблется от 748 тыс. рублей до 2 млн 850 тыс. рублей.

13 декабря на продать планируется автомобиль Datsun 2017 года выпуска с начальной ценой 255 тыс. рублей (шаг аукциона — 3 тыс. рублей, сумма задатка – 12 тыс. 700 рублей) и  Mazda 3, 2012 года выпуска, цена которой стартует от  455 тысяч рублей (шаг аукциона — 5 тыс. рублей, сумма задатка – 22 тыс. 700 рублей) Обе машины находятся в Пскове.

Ещё один лот - автомат правильно-отрезной для электродов, диаметр проводки 63 мм модели ИА 6218, предназначен для переработки проволоки, который находится в Пыталово. Начальная цена продажи составляет 1 миллион 677 тысяч 900 рублей, шаг аукциона — 17 тыс.  рублей, сумма задатка – 838 тыс. 950 рублей.

Заявки на участие в торгах подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, которую можно посмотреть на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
22 ноября 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
22 ноября 2019
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
22 ноября 2019
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
22 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
22 ноября 2019
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
22 ноября 2019
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
22 ноября 2019
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
22 ноября 2019
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов

Идет загрузка...