Дома, квартиры и машины должников выставлены на торги в Псковской области

17:46, 22 ноября 2019, ПАИ

Дома, квартиры и машины должников выставлены на торги в Псковской области. Они пройдут в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке 27 ноября и 13 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

27 ноября будут продаваться жилой дом площадью 69,7 квадратных метра и земельный участок площадью 801 квадратный метр в деревне Паклино Псковского района по начальной цене 2 миллиона 56 тысяч рублей (шаг аукциона — 21 тысяча рублей, сумма задатка – 102 800 рублей). Ещё один жилой дом продаётся в Пскове. Его площадь – 114,4 квадратных метра, рядом участок в 1 тыс. 486 квадратных метра, начальная цена продажи – 3 миллиона 555 тысяч рублей (шаг аукциона — 36 тысяч рублей, сумма задатка – 177 тыс. рублей).

Также в этот день на торгах можно будет приобрести четыре квартиры в Пскове, площадью от 31,6 квадратных метра до 67,4. Начальная цена колеблется от 748 тыс. рублей до 2 млн 850 тыс. рублей.

13 декабря на продать планируется автомобиль Datsun 2017 года выпуска с начальной ценой 255 тыс. рублей (шаг аукциона — 3 тыс. рублей, сумма задатка – 12 тыс. 700 рублей) и Mazda 3, 2012 года выпуска, цена которой стартует от 455 тысяч рублей (шаг аукциона — 5 тыс. рублей, сумма задатка – 22 тыс. 700 рублей) Обе машины находятся в Пскове.

Ещё один лот - автомат правильно-отрезной для электродов, диаметр проводки 63 мм модели ИА 6218, предназначен для переработки проволоки, который находится в Пыталово. Начальная цена продажи составляет 1 миллион 677 тысяч 900 рублей, шаг аукциона — 17 тыс. рублей, сумма задатка – 838 тыс. 950 рублей.

Заявки на участие в торгах подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, которую можно посмотреть на сайте www.torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки www.rts-tender.ru.