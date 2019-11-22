Международный фестиваль вокально-хоровой и фортепианной музыки пройдет в Печорах

18:02, 22 ноября 2019, ПАИ

3-й Международный фестиваль вокально-хоровой и фортепианной музыки имени священномученика митрополита Серафима (Чичагова) «Сила веры» состоится в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 9-11 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию в фестивале приглашаются хоровые академические коллективы, ансамбли (от 12 человек), крупные хоры (от 100 человек), церковные и монастырские, детско-юношеские церковные хоры, а также детские светские хоры, исполняющие духовную музыку, и хоровые коллективы при профильных музыкальных учебных заведениях.

Хорам предстоит исполнить три композиции: произведение русского композитора (на выбор участников), произведение священномученника митрополита Серафима Чичагова и произведение «Достойно есть 2» Серафима Чичагова (исполняется сводным хором 11 декабря).

Дирижер — профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, художественный руководитель, главный дирижер филармонической капеллы «Ярославия» Владимир Контарев.

Связаться с оргкомитетом фестиваля можно по телефону +7 903-768-90-63.