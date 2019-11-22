0
18:08
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
17:26
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
17:01
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
16:16
«Мир без слёз»: Псковская детская областная больница получила подарки от благотворителя
16:03
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
16:00
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
15:58
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Еще новости
Общество

Международный фестиваль вокально-хоровой и фортепианной музыки пройдет в Печорах

3-й Международный фестиваль вокально-хоровой и фортепианной музыки имени священномученика митрополита Серафима (Чичагова) «Сила веры» состоится в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря 9-11 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию в фестивале приглашаются хоровые академические коллективы, ансамбли (от 12 человек), крупные хоры (от 100 человек), церковные и монастырские, детско-юношеские церковные хоры, а также детские светские хоры, исполняющие духовную музыку, и хоровые коллективы при профильных музыкальных учебных заведениях.

Хорам предстоит исполнить три композиции: произведение русского композитора (на выбор участников), произведение священномученника митрополита Серафима Чичагова и произведение «Достойно есть 2» Серафима Чичагова (исполняется сводным хором 11 декабря).

Дирижер — профессор Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, художественный руководитель, главный дирижер филармонической капеллы «Ярославия» Владимир Контарев.

Связаться с оргкомитетом фестиваля можно по телефону +7 903-768-90-63.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к инсталляции «Россия» на набережной Великой возле Крома?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
22 ноября 2019
ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
22 ноября 2019
Директор Центра внешкольной работы Куньинского района поборется за «Народное признание - 2019»
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
22 ноября 2019
Предпринимателей Пскова просят украсить витрины и фасады зданий к новогодним праздникам
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
22 ноября 2019
«Семь раз отмерь» - 22 ноября (ЗВУК)
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
22 ноября 2019
Встречу с многодетными матерями провёл губернатор Псковской области
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
22 ноября 2019
В Псковской области проект «Подарок новорожденному» станет программой
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
22 ноября 2019
Ремонт Центра культуры завершается в Бежаницах
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов
22 ноября 2019
Псковская область находится в лидерах по количеству охваченных вывозом мусора населенных пунктов

Идет загрузка...