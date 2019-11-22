ФОТОФАКТ: В Пскове исчезают металлические ограждения у здания садика на улице Свердлова

18:08, 22 ноября 2019, ПАИ

Читатели Псковского агентства информации недоумевают, куда пропали фрагменты металлических ограждений вокруг здания №40 по улице Свердлова в Пскове. Когда-то здесь размещался детский садик «Росток». Впоследствии было заявлено о проведении реконструкции. Но пока что заметны лишь следы разрушений.

«Выломаны металлические решетки, обрушена кирпичная кладка забора. Взломана входная дверь. Когда, наконец, этому вандализму будет положен конец? Где обещанные камеры, которые планировалось установить при реконструкции ул.Свердлова? При их наличии можно было бы хотя бы отследить воров», - написала в адрес губернатора Псковской области Татьяна Жукова.

На сегодняшний день предпринята попытка лишь оградить проход на территорию, для этого натянуты ленты. Однако от разрушений это явно не спасет, настаивают читатели.