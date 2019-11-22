План по борьбе с курением утвержден в России
Правительство России утвердило антитабачную концепцию России до 2035 года. Соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном портале нормативно-правовой информации.
Согласно документу, главными задачами концепции являются постепенное снижение табакокурения и возможный вывод табачной продукции из оборота после 2050 года.
В ближайшее время Минздрав должен разработать мероприятия по реализации концепции. Планируется, что к 2035 году число курящих в России сократится до 21%, а к 2040–2050 годам в России будут курить только 5%.