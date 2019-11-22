Названы самые популярные автомобили с «механикой» в России

21:04, 22 ноября 2019, ПАИ

В России названы самые популярные автомобили с механической коробкой передач. Рейтинг составило аналитическое агентство «Автостат», которое посчитало, сколько таких автомобилей и каких марок были проданы в России с января по сентябрь текущего года.

Так, за 9 месяцев этого года в России были проданы 486 тысяч 40 новых легковых автомобилей с механической коробкой передач. Это составляет 41% от общего объема рынка страны. 94% продаваемых машин с «механикой» приходится всего лишь на 10 марок.

Самыми продаваемыми стали автомобили Lada – 239 тысяч 302 единицы. На втором месте находится Renault с объемом продаж 71 тысяча 53 машины. На третьем – Hyundai. Россияне купили 28 тысяч 926 автомобилей с «механикой» этой марки.